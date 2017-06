El TSJC investiga l'exconseller Germà Gordó pel 'cas 3%'

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 11:45 h

El tribunal es declara competent per investigar el diputat per tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics

ACN Barcelona .- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una investigació contra l'exconseller de Justícia i diputat de Junts pel Sí (JxSí) Germà Gordó pel 'cas 3%'. La Sala Civil i Penal del tribunal ha acordat declarar-se competent per obrir diligències contra Gordó, que és aforat per la seva condició de diputat, després que ho demanés el jutge del Vendrell que porta la instrucció del cas de presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). A Gordó se l'investiga pels presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics, que són els que va fixar el jutge de Vendrell en l'exposició raonada enviada al TSJC.

Germà Gordó ha estat notícia també últimament pel corrent que ha creat 'Un nou partit per a un nou país', que la plataforma Nova Convergènciavolia eixamplar-se també a aquelles persones que "no són independentistes però que creuen en el dret a decidir". Ara fa tot just un mes presentava el moviment a un acte a Barcelona.