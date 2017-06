[Àudio] Javier Cárdenas vomita odi contra Gabriel Rufián en antena

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 12:40 h

Respon en directe un tuit del republicà

La fatxenderia i prepotència del presentador d'un programa matinal d'EruopaFM, Javier Cárdenas, ha tornat a demostrar que per a ell, la ràdio no només és un espai per oferir entreteniment sinó per a fer-ne un ús personal i atacar aquella gent que no li agrada. Cárdenas ha contestat per antena Gabriel Rufián després que el republicà fes un tuit sobre ell".

Rufián tornava a utilitzar la ironia i l'humor en un tuit per denunciar les immundícies espanyoles. En aquest cas mesclava dues notícies: l'acomiadament a Cadena Ser de Gemma Nierga i la renovació a EuropaFM de Javier Cárdenas, l'únic periodista que es dedica a la ràdio i que no sap vocalitzar. El presentador no ha dubtat ni un segon i ha respost amb amenaces i amb una supèrbia extrema i ha reptat a Rufián a seguir amb els cares a cares: "cuando tu dies una cosa yo ya he pensado cien".

Cárdenas ha amenaçat el republicà en difondre "con testigos" com abans el republicà no era independentista i ha augurat que "tendrás que huir en globo" perquè la independència no s'aconseguirà.

Me encanta el olor a Cárdenas llorando a @gabrielrufian por la mañana. pic.twitter.com/RurMREImmp — Ber (@Berlustinho) 2 de juny de 2017

