Catalunya en estat de setge

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 13:35 h

La Fiscalia dóna suport a una investigació contra Mas, Ortega, Rigau i Homs per la despesa del 9-N

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- Malgrat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va condemnar l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera Irene Rigau pel 9-N, així com la del Tribunal Suprem sobre Francesc Homs, no inclouen el delicte de malversació de fons, la Fiscalia ha presentat un informe davant del Tribunal de Comptes on dóna suport a l’obertura d’una investigació contra tots quatre “per determinar les seves responsabilitats per la despesa de més de cinc milions d’euros en les votacions del 9-N”. La Fiscalia es posiciona d’aquesta manera al costat de les entitats Societat Civil Catalana i l’associació Abogados Catalanes por la Constitución, que han presentat una denúncia al Tribunal de Comptes que –segons el diari ‘Ara’- ja ha estat admesa per aquest òrgan administratiu. Al seu informe, la Fiscalia sol·licita ara a la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes que nomeni un delegat instructor.

Segons la denúncia que les dues entitats van presentar a mitjans de maig, "l'arxivament de la causa penal seguida contra ells pel delicte de malversació de cabals públics no els eximeix de què hagin de respondre per la seva responsabilitat comptable i pressupostària" perquè, segons aquestes entitats, van disposar "de fons públics per dur a terme un procés de participació ciutadana que no disposava de cobertura constitucional, legal i pressupostària".

Segons Societat Civil i l’associació Abogados Catalanes por la Constitución, Mas, Ortega, Rigau i Homs "van ordenar, van dirigir i van facilitar la logística i mitjans materials per a la consulta il·legal disposant indegudament de fons públics per a una finalitat aliena a les competències i funcions públiques que tenien encomanades". La denúncia no descarta que pugui estendre's la responsabilitat comptable als alts funcionaris que s'acrediti que van col·laborar en la tramitació dels expedients administratius generadors de la despesa de la consulta il·legal.



L'operació Catalunya s'eixampla

La Fiscalia s’alinea ara amb aquesta posició i ha presentat un informe on –segons una nota de la pròpia Fiscalia- “dóna suport a l’obertura d’una investigació contra Artur Mas, Joana Ortega i Francesc Homs per determinar les seves responsabilitats per la despesa de més de cinc milions d’euros en les votacions del 9-N”. La mateixa nota recorda que el Tribunal de Comptes ha rebut la denúncia de les entitats que demanen una investigació sobre l’ús d’aquests diners públics, i apunta que en el seu informe el fiscal “demana a la Comissió de Govern el nomenament d’un delegat instructor”.

Notícies relacionades

"Per quan vingui un altre juny... esmolem ben bé les eines"