L'ANC, Òmnium i l'AMI convoquen un acte a Montjuïc l'11 de juny per defensar el referèndum

El president de Catalunya estaria pensant a fer pública la data i la pregunta del referèndum la setmana que ve, tot apunta que dimecres o dijous. Ho faria en un acte que pretendrà mostrar la màxima unió dels partidaris al dret a decidir i ha demanat que tots els diputats de Junts pel Sí han d'estar disponibles durant la setmana que ve per a ser convocats. Amb el nou escenari, es preveu que l'acte de l'ANC, Òmnium i l'AMI sigui multitudinari.

