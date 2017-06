Experts expliquen les proporcions i colors de l'estada oficial pel seu ús internacional

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 17:00 h

Es presenta la primera fitxa vexil·lològica de la bandera

Ahir dijous al matí a l’Ateneu Barcelonès, la Fundació Reeixida, antiga Comissió del Centenari de l’Estelada va presentar el seu darrer projecte de divulgació, d’acord amb l'objectiu de l'entitat que és el de la recuperació de la memòria nacional per la llibertat de Catalunya i els Països Catalans. El projecte "Proposta tècnica de reglamentació de la bandera Estelada” ha estat avalat per l’Associació Catalana de Vexil·lologia, i pels mateixos col·laboradors / assessors de la Bandera Negra del Tricentenari, els historiadors Francesc Xavier Hernàndez, el director de la Revista de Catalunya Quim Torra, l’heraldista Armand de Fluvià i l’editor Rafael Dalmau entre d’altres.

La proposta de l’entitat és que a la Catalunya independent hi hagi dues banderes oficials, l'estelada que com a "bandera civil" seria usada internacionalment, i la senyera, "bandera d'estat" per presidir el Parlament i a les institucions.

Mai fins ara, se n’havia situat totes aquestes característiques citades i se n’havia fet un estudi tan exhaustiu.





Com ha de ser l'estelada oficial? Quines versions no serien acceptables? Com s'ha de plegar correctament? Quin ús tindria? Quina seria la seva versió per a un fet luctuós? Quins són els colors exactes? Tot això ho trobareu en aquest document amb tots els detalls sobre l'estelada oficial.

