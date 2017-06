Rajoy torna a fer el ridícul i França, Itàlia i Alemanya li giren l'esquena

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 16:00 h

Espanya es queda fora del comunicat conjunt contra la decisió d'EUA d'abandonar el pacte mediambiental de París

El president espanyol, Mariano Rajoy ha tornat a patir ostracisme a Europa. El ministeri de Medi Ambient espanyol ho ha excusat per "un problema d'horari". Però la realitat va ser que poc després de saber-se que Donald Trump abandonava l'Acord de París, es va fer públic un comunicat conjunt de França, Alemanya i Itàlia valorant els fets i, Espanya, no hi apareixia tot i la reunió anterior del G7 amb la presència espanyola.

Itàlia, França i Alemanya feien un comunicat conjunt on qualificaven l'Acord de París com "pedra angular de la cooperació internacional".



Segons explica elDiario.es, Rajoy va quedar-ne "per una qüestió d'horari". Així ho ha afirmat aquest divendres la ministra de Medi Ambient, Isabel García Tejerina. García Tejerina ha explicat que el comunicat va ser "un embrió de comunicat gestat en la reunió del G-7" i que en conèixer-la decisió de Trump dijous a les 21.30 no va donar temps a Espanya a incorporar-se. "Aquest matí he confirmat l'adhesió d'Espanya", ha volgut tancar el tema.



El cert és que, malgrat no tenir Estat, el president de Catalunya ha fet un tuit en defensa de la lluita pel canvi climàtic:





El #CanviClimàtic és una amenaça real i palpable que no entén d'aïllacionismes. Una responsabilitat de tots que no accepta més dilacions pic.twitter.com/a5db6q0ZRD — Carles Puigdemont (@KRLS) 2 de juny de 2017

