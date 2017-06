El PDeCAT, ERC i la CUP demanen la dimissió de Gordó

Última actualització Divendres, 2 de juny de 2017 18:15 h

Serà investigat pel cas 3%

13 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Unanimitat sobiranista sobre Germà Gordó. Els republicans apunten a la "rellevància" dels fets investigats i reclamen un nivell d'exigència amb la corrupció "clar i contundent". La dirigent del PDeCAT Marta Pascal posa d'exemple la renúncia de Mas a la presidència "pensant en el projecte comú". Per la CUP, Salellas ha dit que "hi ha un fil que va de Prenafeta a Gordó, i amb la imputació d'avui comencem a estirar del fil".

ERC ha demanat al diputat del PDeCAT i exconseller de Justícia Germà Gordó que renunciï a l'escó al Parlament després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi obert una investigació contra ell pel 'cas del 3%'. En un comunicat, els republicans han considerat que davant la "rellevància" dels fets investigats i els delictes sobre els quals se l'acusa, "la millor decisió" seria que el diputat renunciés a l'escó. Puntualitzen que ho demanen "a risc de poder ser injustos i no prou escrupolosos amb la presumpció d'innocència". Els republicans reivindiquen que el nivell d'exigència amb la corrupció "ha de ser clar i contundent" perquè només entenen la república catalana "neta i justa".

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha demanat la dimissió del diputat de JxSí Germà Gordó, també del PDeCAT. En un missatge que ha piulat aquest divendres a la tarda des del seu compte personal a Twitter, Pascal ha escrit: "El president Mas va fer un pas al costat pensant en el projecte comú. A vegades fer passos al costat serveix per avançar i demostra generositat". Tot i que el missatge no inclou la demanda de dimissió, fonts del PDeCAT han confirmat a l'ACN que Pascal li reclama que renunciï a l'acta de diputat. La piulada de Pascal arriba dues hores i mitja després d'un comunicat del partit, del qual es desprèn que Gordó seguirà de diputat però que ha acordat amb la seva formació la baixa com a membre i president de la comissió de Justícia del Parlament.

La CUP vol que Germà Gordó dimiteixi com a diputat de JxSí. "Hi ha un fil que va de Prenafeta a Gordó, i amb la imputació d'avui comencem a estirar el fil", ha assegurat el diputat de l'esquerra anticapitalista Benet Salellas en un comunicat dels cupaires. Ho ha resolt així en citar les informacions que apunten que Gordó tenia una "agenda opaca" quan era membre del Govern mentre "fa unes setmanes sentíem parlar Prenafeta de la recepció d'empresaris controvertits per part d'alts dirigents de CDC". La CUP va demanar ser acusació popular del cas.

Notícies relacionades