L'empresa Plastic Express considera "totalment absurd" querellar-se per una licitació d'urnes

La valentia no només serà política per fer possible el referèndum, tant la societat com els qui faran possible logísticament la convocatòria hauran de plantar cara a les amenaces de l'Estat que pretén frenar amb totes les seves armes que les urnes no arribin als col·legis electorals.

L'última veu que ha plantat cara a les amenaces de l'Estat és la del cap de projectes de Plastic Express, una de les dues empreses que opta a la licitació per subministrar les runes del referèndum, Andreu Marqués, que ha titllat d'"absolutament absurd" que l'Estat impulsi una querella contra aquest procés públic en un país on "en teoria" impera una democràcia. Marqués ha etzibat que la seva és "una empresa privada" que es dedica a treballar "pel client": "Si en aquest cas el client és la Generalitat, treballarem per la Generalitat de Catalunya, si ve la Generalitat de València, treballarem per la Generalitat de València, i si ve la comunitat de Madrid, per la comunitat de Madrid".



Sense por



El cap de projectes de Plastic Express ha avisat que no tenen "cap por" per les possibles conseqüències de la querella, i ha indicat que si des de la justícia espanyola els fan preguntes sobre la finalitat de les urnes no faran valoracions: "Poden ser per eleccions, per consultes, per tenir-les guardades. Nosaltres fem el producte pel client i en el que en fa el client no hi entrem"