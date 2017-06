joaquim Juià Juià

3 de juny de 2017, 11.47 h

Coscubiela... personatges com tu i els vostres companys sou els directament responsables que Catalunya estigui a on està.

Si tant us agrada Espanya i la seva forma de fer poitica...perquè no hi foteu al campa allà .... ja ni trobareu allà molts que pensen com vosaltres....

Però deixeu que Catalunya segueixi el seu camí. ... o es que per vosaltres i veient tot l'amor d'Espanya cap a nosaltres ENCARA NO TOCA ?