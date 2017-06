El fill del franquisme. BCN BCN

3 de juny de 2017, 13.00 h

Si en aquests moment Catalunya ja fos un estat independent en forma de republica a aquest imbècil de escriu aquestes merdes que només llegueix els malalts franquistes-feixistes-espanyolistes NINGÚ EL FARIA CAS, estaríem per coses importants i de profit per a la societat, es més, per un article com aquest de poca vergonya ningú el contractaria a cap diari sensat. De la merda sempre sortirà un pastís de merda...per molt de sucre que hi fiquis. Quan siguem estat aquest mal follat no trobar... Llegir més