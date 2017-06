Els merders entre ICV, EUIA, CUP i Podemos a Sabadell obliguen a Juli Fernàndez a esperar el relleu

Última actualització Dissabte, 3 de juny de 2017 13:30 h

Encara no existeix un home de consens que Esquerra avalaria directament pel canvi d'alcalde

20 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Situació complicada a Sabadell. Les forces d'esquerres havien aconseguit desbancar el PSC de l'alcaldia. Ho va fer possible un pacte de govern entre Esquerra, Unitat pel Canvi (ICV, EUiA), la Crida (Cup i Entesa) i Guanyem Sabadell (una escissió d'EUiA). L'acord principal era que l'actual alcalde, el republicà Juli Fernàndez, estaria dos anys al capdavant del consistori i una altra formació encapçalaria els dos següents anys. Però la manca d'acords entre les altres tres formacions, dificulta el relleu.

Problema número 1: temes "personals"

La líder de Guanyem Sabadell, Marisol Martínez, ja ha expressat públicament en diferents ocasions que prefereix que Juli Fernández continuï. Cal tenir en compte que la seva formació és una escissió d'EUiA i, com ha pogut saber directe!cat, no veuria amb bons ulls donar l'alcaldia a Unitat pel Canvi.



Problema número 2: exigències dels més votats

Unitat pel Canvi reclama que l'alcalde de relleu ha de ser de la seva formació per ser de les forces d'esquerres, la més votada. Malauradament el seu candidat no genera consens davant del veto de Guanyem Sabadell.

Problema número 3, el regidor de La Crida, imputat

El cap de llista de La Crida, Maties Serracant, era el segon tinent d'alcalde a l'Ajuntament vallesà, però va renunciar a tots els seus càrrecs al govern de la ciutat després que el jutge notifiqués que està sent investigat per dues denúncies per un presumpte delicte de tràfic d'influències. Aquestes les han presentat una treballadora municipal i el portaveu del PSC, Josep Ayuso. Concretament, el jutge considera que hauria beneficiat el casal popular El Tallaret, del barri de la Creu Alta, amb la cessió de l'edifici annex a Cal Balsach. Les denúncies les van interposar els socialistes de Sabadell provocant la seva investigació, fet que fa que sigui mes difícil investir-lo com a alcalde. Tot això dificulta les relacions a La Crida on hi ha Podemos i la CUP, que no troben una persona de consens abans de presentar-la.

Problema número 4, l'alcalde ho ha fet bé

L'alcalde ho ha fet bé. Així ho reconeixen des de la mateixa Crida. Juli Fernàndez ha aconseguit quelcom difícil, substituir a Sabadell la figura dels socialistes al consistori. Ha tornat el respecte a la figura institucional que mereix la ciutat. L'alcalde, a més, gaudeix de bona imatge i aprovació entre la majoria dels ciutadans de Sabadell. Davant d'aquests fets i que, encara que toqui ja fer el relleu, Juli Fernàndez segueix sent l'únic home que genera consens entre les forces d'esquerres a la ciutat vallesana, la situació està encallada. Cal no oblidar, a més, la seva projecció dins del partit republicà i que pot ser un home fort en el futur estat. A més, juga un paper important al món del municipalisme i té bona relació amb el món comú, connectat amb la Dolors Sabater de Badalona i Ada Colau de Barcelona.

Notícies relacionades