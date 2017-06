Meritxell borràs explota i diu que La Vanguardia menteix i desinforma

Última actualització Dissabte, 3 de juny de 2017 15:30 h

Dos piulades contundents de la consellera desacrediten el diari

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, no ha pogut més amb la pressió i desinformació dels diaris unionistes i ha explotat a Twitter. Aquest matí feia dues piulades amb captures de titulars de La Vanguardia que ha desmentit taxativament. També ha fet RT a altres usuaris que deien "això no és informar, és desinformar".

La consellera n'ha tingut prou i ha denunciat públicament la intoxicació que ha fet avui La Vanguardia amb una informació que ha titllat de "falsa": "La informació és falsa. Sempre hem dit que no posarem els treballadors públics en risc o en una situació compromesa".

Borràs feia referència a un article de La Vanguardia firmat per Lola García i Isabel Garcia Pagan que afirma que "El Govern s'ha vist obligat a recórrer a alts càrrecs de desig­nació política per formar la mesa de contractació per comprar les urnes del referèndum davant la negativa dels funcionaris a formar-ne part". En una segona piulada aclaria: "Que a la mesa de contractació hi hagi alts càrrecs és una mesura preventiva davant l'actuació i actitud predemocràtiques de fiscalia".

La Vanguardia en versió digital ha modificat el titular però no pas el contingut de la notícia.





Que a la mesa de contractació hi hagi alts càrrecs és una mesura preventiva davant l'actuació i actitud predemocràtiques de fiscalia (2/2) — Meritxell Borràs (@txellborras) 3 de juny de 2017

