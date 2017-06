Última actualització Dissabte, 3 de juny de 2017 19:00 h

"Bona resposta", escriu a Instagram el cap de l'executiu

21 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de "bona resposta" la carta que li ha escrit el president de la Comissió de Venècia i que respon a la missiva que el Govern va enviar a Gianni Buquicchio a principis de la setmana passada. "Avala la nostra posició i fa un emplaçament implícit a negociar el referèndum", ha escrit Puigdemont aquest dissabte a Instagram. Buquicchio assegura "prendre nota" de la intenció de "cooperar" amb la Comissió de Venècia en els termes d'un referèndum acordat.

El president del PPC, Xavier García Albiol, considera que la carta de resposta de la Comissió de Venècia al president de la Generalitat és "una puntada de peu al cul" a Carles Puigdemont i al vicepresident Oriol Junqueras. De fet, hi veu "l'enèsim ridícul internacional" del Govern i en aquest sentit demana a l'executiu català que "deixi de fer el ridícul d'una vegada" i que "no posi en evidència tots els catalans". Albiol, que apunta que "qualsevol proposta" té cabuda si és "dins del marc legal", ha advertit doncs que "amb aventures rupturistes i propostes unilaterals no es va enlloc". "El govern d'Espanya no li consentirà, que li quedi clar", ha insistit en un missatge "de tranquil·litat". Per tot plegat i en intervenir al 12è congrés del PPC de Lleida, Albiol, que ha acusat Junqueras "d'amagar-se" darrere Puigdemont, ha advertit: "Estem davant d'uns farsants".

Notícies relacionades

"Vostè sap, sens dubte, que no només un referèndum com aquest sinó també la cooperació amb la nostra Comissió s'haurà de desenvolupar en un acord amb les autoritats espanyoles", afirma. I en aquest sentit, afegeix que el seu òrgan ha "constantment emfasitzat la necessitat per a qualsevol referèndum" de fer-se "en plena conformitat amb la Constitució i la legislació aplicable".