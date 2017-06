Puigdemont respon noves amenaces de mort amb un inquietant missatge

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

4 de juny de 2017, 13.28 h

Com aquest que amenaça a tothom, tots els absolutistes el recolzen car pensen el mateix. Encara hi ha algun ximple a Catalunya que no estigui convençut que ens hem d'alliberar d'espanya com mig món ha fet abans que nosaltres? Cap país que ha cardat el camp d'espanya mai ha volgut tornar-hi, perquè? Millor sols que mal acompanyats, no? I menys d'una dictadura, com l'espanyola, on hi governa una organització criminal, anomenada PP!

