Els comuns decideixen que fomentaran la participació al referèndum

Les ciutats sota el seu govern com Barcelona o Badalona obriran els col·legis

El secretari d'organització del nou partit Catalunya en comú, Xavi Matilla, ha anunciat que els 'comuns' faran campanya per la participació en el referèndum que el Govern planeja, ja sigui un referèndum amb garanties o una consulta no vinculant. En una entrevista d'Europa Press, i recollida per altres mitjans, Matilla ha insistit que els 'comuns' estaran en qualsevol mobilització vinculada a la voluntat majoritària d'exercir el dret a decidir: "No només estarem, sinó, en coherència, anomenarem a la participació ".

Victoria del dret a decidir d'aquest procés: els comuns fomentaran la participació: Xavi Matilla ha subratllat que primer "cal veure què proposa el Govern, i com concreta el seu full de ruta", i els 'comuns' treballen per aconseguir el referèndum efectiu, al marge que sigui unilateral o no.

"Si no és efectiu i es tracta d'una mobilització que estigui alineada amb el dret a decidir, serà la seva decisió. Però l'efectivitat o no, a qui correspon treballar-la i fer-la real és l'equip de Govern", ha dit, i no comparteix que el Govern es posi dates límit per fer la consulta.



No hi ha ambigüitat



Matilla ha rebutjat que es pugui ratllar els 'comuns' de ambigus, ja que els uneix una visió de l'Estat democràtic, plurinacional i que reconegui que Catalunya és una nació, i perquè entre les seves files hi ha favorables i contraris a la independència.

"El que ens uneix és que, independentment del vot en un referèndum efectiu, l'endemà seguiríem treballant junts en la nostra agenda de prioritats polítiques: lluita contra la corrupció, drets socials ...", ha conclòs.

HI participaran activament



Preguntat per si els col·legis dels ajuntaments que lideren els 'comuns', com el de Barcelona, ​​han d'obrir les seves portes per a aquesta cita, ha insistit que el Govern detalli primer el que vol fer, perquè és la seva responsabilitat que "es pugui fer amb les màximes garanties jurídiques i que facin tot el possible per generar les condicions perquè cap ajuntament ni cap funcionari públic es vegi en la situació de prendre una decisió que generi una inseguretat jurídica ".

"Si la Generalitat és capaç de treballar i de fer tot el possible perquè es puguin obrir sense generar cap tipus de conflicte jurídic a terceres persones, com a responsables municipals o funcionaris públics, evidentment podran obrir. Si no s'aconsegueix això, serà més complicat ", ha raonat, i ha afirmat que no es tracta només dels anomenats ajuntaments del canvi, sinó que els ajuntaments amb alcaldes d'ERC i PDeCAT també requereixen d'aquesta seguretat.

