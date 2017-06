Els comuns tampoc s'escapen de les portes giratòries

Última actualització Diumenge, 4 de juny de 2017 15:00 h

El cap de premsa de Coscubiela fitxa per Aigües de Barcelona

Daniel Álvarez, cap de premsa de Catalunya Sí Que Es Pot i ajudant de Joan Coscubiela, que tant ha criticat les portes giratòries, acaba de fitxar per l'empresa Aigües de Barcelona, tal com publica en el seu perfil de LinkedIn.

La nova política segueix sent un bluf i exerceix com la més vella. És el cas de Daniel Álvarez Guillem, cap de premsa dels comuns al Parlament de Catalunya, que acaba d'anunciar que ha fitxat per AGBAR, concretament com a director de comunicació externa. Fins a l'abril d'aquest any, i després de dedicar-s'hi durant més de 10 anys, era el responsable de premsa de Joan Coscubiela i els seus.

Masclista i misogin





Cal recordar que Daniel Álvarez va escriure un comentari al seu Facebook fa un parell d'anys on va titllar de "mal follada" (vàries vegades) una treballadora del metro per no deixar-lo entrar amb la seva gossa. Mai va rebre cap reprimenda dels comuns.

