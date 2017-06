[Imatges] L'unionisme ultra es carrega la primera urna abans d'hora

erc bcn bcn

4 de juny de 2017, 19.33 h

Per al totalitari, un referèndum sempre és un cop d’Estat

"El que pretén l’Estat espanyol és poder justificar verbalment les barbaritats que li passen pel cap"





Per entendre una civilització, sigui quina sigui, cal parar atenció en la manera com expressa el seu pensament. L'espanyola, en concret, l'expressa així amb relació al referèndum català: "Desafío independentista", "desacato", "atentado", "golpe de Estado"... Per a Espanya, doncs, la llibertat no és u...