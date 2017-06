Última actualització Diumenge, 4 de juny de 2017 16:30 h

El portaveu de Súmate descarta que el Pacte Nacional pel Referèndum fixi si el referèndum ha de ser pactat o unilateral

ACN Barcelona .- El portaveu de Súmate i exdiputat de la CUP, Antonio Baños, entén "molt bé" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, vagi al Congrés a explicar "una circumstància ja feta" respecte al referèndum. Així ho ha assegurat aquest diumenge en una entrevista al canal 3/24. Ho defensa així perquè creu que hi ha una "tendència" a convertir les corts espanyoles en escenari d'una "espècie d'humiliació pública", ha dit posant d'exemple el Pla Ibarratexe i la demanda de traspàs de competències per a una consulta el 2014 amb els diputats Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera. En aquest context, Baños ha apuntat també que pertoca al Parlament fixar si el referèndum ha de ser pactat o unilateral i que no ha de ser, per tant, el Pacte Nacional pel Referèndum, convocat per aquest dimarts, qui ho decideixi.

Baños defensa així que Puigdemont hi vaig un cop hi hagi fixats data i pregunta i amb una "administració a punt de fer el referèndum". "I ho expliquem al Congrés; no té lloc una altra consideració", ha insistit. En aquesta línia, ha recordat que el Govern ha evidenciat "ganes d'explicar-se" amb la petició al Senat i després amb la conferència a l'ajuntament de Madrid.

En aquest context, ha qualificat també de lògica la posició de la Comissió de Venècia: "Òbviament blinda l'estabilitat dels estats i serà esbiaixat cap a aquesta banda", ha assegurat assenyalant el caràcter "supraestatal" de l'organisme del Consell d'Europa. "No és de nacions sense estat ni de moviments d'alliberament", ha afegit.

La carta de resposta de la Comissió de Venècia ha arribat a la Generalitat dies abans que es torni a reunir aquest dimarts del Pacte Nacional pel Referèndum. Un espai que Baños aplaudeix per "aconseguir debatre un tema complicat aplegant gent de diverses sensibilitats". "Si es mantenen sempre són útils", ha apuntat. Ara bé, Baños ha descartat que li pertoqui a aquesta plataforma definir si el referèndum ha de ser pactat o unilateral, i ho ha deixat, de fet, en mans del Parlament.

D'altra banda, ha acusat d'"hipocresia notable" qui "va criticar molt el 9-N per no ser vinculant i exigeix ara un nou 9-N no vinculant". En aquesta línia, ha advertit els comuns que "en algun moment hauran de dir alguna cosa" i deixar fer la "viu-viu".

