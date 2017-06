La vaga d'estibadors es queda amb efectes limitats al Port de Barcelona pel fet de ser festiu

Última actualització Dilluns, 5 de juny de 2017 12:00 h

ACN Barcelona .- El seguiment de la vaga d'estibadors al Port de Barcelona és del 100%, segons han informat els mateixos estibadors. Tanmateix, la protesta a la capital catalana té efectes limitats pel fet de ser festiu, i s'espera que les conseqüències es notin més a última hora del dia, quan es vagin acumulant els diferents retards. De fet, l'activitat d'aquest dilluns de vaga és com la d'un diumenge, i representa aproximadament el 30% d'un dia normal. Aquest dilluns treballen a Barcelona uns 100 estibadors del total de 1.110 que hi ha al Port. Les aturades han començat aquest matí i s'aniran repetint fins aquest dimarts a les 8 del matí en hores imparells. Els estibadors protesten pel trencament de les negociacions amb la patronal del sector, Anesco, que ja no es compromet amb la subrogació dels treballadors. De moment, la vaga tampoc provoca incidències en el trànsit de carreteres.

Fonts de dins d'Esquerra havien arribat a titlar els estibadors com un col·lectiu estratègic per a Barcelona i pel país. Fins i tot, l'han arribat a descriure com "una estructura d'estat". La gestió dels independentistes en el conflicte dels estibadors contra l'Estat ha seduït al gremi que, tal com es veu al vídeo penjat per Alfred Bosch, va acabar una de les seves reunions amb crits d'independència. Unes imatges que desmitifiquen "l'espanyolització" del sector.