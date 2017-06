Corpus de Sang pel referèndum

Última actualització Dimarts, 6 de juny de 2017 05:00 h

La setmana clau del procés coincideix amb l'efemèride de la Guerra dels Segadors de 1640

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El 7 de juny de 1640 la rebel·lió coneguda com el Corpus de Sang contra la monarquia espanyola rebrota de nou avui, dia clau per a fer pública la data i la pregunta del referèndum. Si fa 377 anys els catalans es van rebel·lar contra el govern del comte-duc Olivares que en el marc de la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648) va asfixiar econòmicament la població catalana amb l'ocupació dels terços espanyols que lluitaven contra França. Els episodis d'abús de poder va generar un malestar entre els segadors que va provocar la Guerra dels Segadors 1640-1652, que acabà a Barcelona després d'un any de setge, amb la ciutat víctima de la pesta i derrotada però amb Felip IV signant obediència a les lleis catalanes.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes csino, puigdemont, referèndum

L'esperit d'aixecament contra un ordre contrari al teu país rebrota de nou després de quasi 380 anys. El Govern de la Generalitat afronta avui un capítol clau per a la convocatòria del referèndum, la data i la pregunta. Amb el compromís de les entitats socials i amb les forces independentistes més cohesionades que mai, l'executiu liderat per Carles Puigdemont posarà fil a l'agulla perquè els catalans votem la primera quinzena d'octubre.

Les dates més sondejades pel Govern són l'1 i el 8 d'octubre, amb les festes de la Mercè el cap de setmana anterior al primer d'octubre, l'executiu planteja uns dies que convidin al màxim de participació. Pel que fa a la pregunta, el dubte rau en la paraula 'Estat', 'País' i 'República' per completar la qüestió 'Vol que Catalunya sigui un '...' independent?'. El debat gira entorn de la inclusivitat del terme final, mentre que per a Esquerra Republicana el concepte República el consideren més proper als comuns perquè aquests formin part activa de la convocatòria, el PDeCAT considera que 'País' facilita que la pregunta sigui el més neutral possible.

Notícies relacionades