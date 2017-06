"Bosch confirma que els funcionaris no han de patir amb la celebració del referèndum"

Última actualització Dilluns, 5 de juny de 2017 15:05 h

El president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, ​​Alfred Bosch, ha instat els funcionaris a no preocupar-se "si fan la seva feina" davant la convocatòria del referèndum que aquesta setmana, segurament, se'n sabrà la data amb una compareixença de Carles Puigdemont. Bosch ha dit que que tant el Govern com el Parlament estan treballant perquè el cos funcionarial no tingui por possibles represàlies.