[Vídeo] Aznar s'alegra de la victòria del Madrid quan li pregunten pels atemptats de Londres

5 de juny de 2017, 20.39 h











A mi m'agrada tremendament que els esPPanyols arrosseguin a la seva història una feta tan HUMILIANT com haver elegit per DUES legislatures un personatget GROTESC I IMPRESENTABLE com l'Ansar, no, Graznar, perdò, Asnal, oh! aquest inconscient, com em traeix . . . COM L'AZNAR, volia dir i no em sortia.









Només un poble on la "neteja política" que va fer Franco va deixar el 80% de la població feixista, és a dir ESTÚPIDA I INTEL.LECTUALMENT DEPRIMIDISSIMA, només un país desestructu... Llegir més