Oleguer Pujol compara el seu pare amb la repressió xinesa contra el Dalai Lama

El fill petit de l'expresident creu que l'empresonament del seu germà gran és per tapar la corrupció del PP de Madrid

El fill petit del matrimoni Pujol Ferrusola, Oleguer, ha posat sobre la taula una teoria sobre la motivació de la judicialització de la seva família. En una entrevista a RAC1, ha dit que “el meu pare estava percebut des de Madrid com una peça molt important d’aquest procés” d’independència de Catalunya. Així, implícitament ha donat a entendre que els Pujol han caigut en desgràcia en un intent d’aturar el sobiranisme català. En aquest sentit, Oleguer Pujol creu que s’ha volgut “desterrar” l’expresident de la Generalitat: “El meu pare és el que a la Xina es podria comparar amb el Dalai Lama”.

A més, el fill petit dels Pujol Ferrusola creu que “hi ha un atac orquestrat des de Madrid per acabar amb el nom del meu pare i amb el llegat del meu pare”, en el qual totes les “estructures d’estat” de Madrid s’han posat en marxa. Oleguer també ha afirmat que ell mai ha comès delictes fiscals o de blanqueig de capitals, que posa la mà al foc pels seus progenitors i germans i que la seva família no és una “organització criminal”. També ha volgut emfatitzar que l’empresonament del seu germà Jordi fa un mes i mig va ser per “tapar” l’escàndol de l’Operación Lezo del Partit Popular a la Comunitat de Madrid.