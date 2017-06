[Vídeo] Inèdit: Jugadors de primera divisió de futbol fan crits d’independència

EL CATALÀ EMPRENYAT I CABREJAT I INDIGNAT I SE ME´N FOT . SI AGRADO O NO..NO PODEM QUEDAR-NOS CALLATS .DEVANT UN ..GOVERN " ¡ CATALÀ ! " INUTIL I COVARD RENEGAT NO FA RES PER PROTEJIR LA NOSTRA LLENGUA CATALANA . RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA EL BILINGÜISME ES SENTENCIA DE MORT DEL CATALÀ RETROSEDEIX A PRESENCIA DE LA LLENGUA CATALANA PER CULPA DE LA APARICIÓ DE SUMATE I DE UN CONSELLER DE CULTURA DE LA GENERALITAT MOLT ESPANYOL QUE NO A FET RES PER PROTEJIR LA LLENGUA CATALANA EL BILINGÜISME ES SENTENCIA DE MORT DEL CATALÀ

6 de juny de 2017, 14.19 h

QUE A APRENGUIN Els Jugadors del BARÇA ,, Que beixin QUI SON MOLT MÉS .. CATALANS que els ...EL EQUIP CATALÀ DE PRIMERA ES DIU GIRONA .....LLastima el seu ENTRENADOR No volgui APENDRA RES DE CATALÀ .. Con tampoc hufa el nou Entrenador del BARÇA ..





JO SER UNA COSA ELS JUGADORS DEL ESPANYOL MAI . MAI CRIDARIEN FORT INDEPENDENCIA ..



y amb aixo no vui dir res , tots ja me enteneu he ja ja ..



