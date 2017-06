Diversos col·lectius catalans de prestigi alerten Europa de les “formes dictatorials” d’Espanya

Última actualització Dimarts, 6 de juny de 2017 12:15 h

Wilson, Emma i Praga fan una crida a la UE perquè vegi "amb bons ulls" el referèndum

4 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Tres col·lectius de prestigi catalans han publicat un manifest conjunt on fan una crida perquè Europa no rebutgi el referèndum d’independència que planteja el govern català. Els col·lectius Wilson –d’economistes, amb Xavier Sala-i-Martín com a cara visible–, Praga –de juristes– i Emma –de difusors de l’actualitat sobre Catalunya a l’estranger amb traduccions– han subscrit un text impulsat per la tercera entitat on també es denuncia l’actitud de l’Estat: “Les institucions de l’Estat semblen retornar a les formes del passat dictatorial, fins al punt de fer perillar els fonaments d’un govern democràtic”.

Notícies relacionades

L’editorial, titulat ‘Per què Europa hauria de veure amb bons ulls un referèndum a Catalunya’, explica el recorregut de Catalunya durant els últims anys fins arribar a la situació actual, emfatitzant la sentència de l’Estatut. A més, descriuen la “interpretació estreta, per no dir partidista de la Constitució” que fan el govern espanyol i el Tribunal Constitucional per fulminar els plans de referèndum al Principat.Amb tot, els col·lectius Emma, Praga i Wilson defensen que “correspon als catalans decidir el futur col·lectiu de la seva societat i preguntar-los directament”. Alhora, segons el comunicat, el plebiscit i una nova relació entre Barcelona i Madrid “també pot acabar sent bo per a Espanya, perquè obligaria el seu govern i les altres forces polítiques a repensar els fonaments del règim establert el 1978”.Per últim, els signants també creuen que l’autodeterminació seria bona per la Unió Europea, ja que en una època d’inestabilitat com l’actual, Catalunya pot esdevenir un exemple de procés pacífic, democràtic i europeista. En cas contrari, el conflicte “anirà empitjorant i afegirà un nou front d'inestabilitat a escala continental”. L’article es tanca amb el convenciment que tard o d’hora “tots els països d’Europa i les seves institucions comunes” hauran de prendre una posició sobre aquest afer.