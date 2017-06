JxSí, PDeCAT i ERC, contundents per exigir a Gordó que entregui l’acta de diputat

Última actualització Dimarts, 6 de juny de 2017 13:30 h

"Cap excusa és vàlida per aferrar-se al càrrec", diuen els republicans

Germà Gordó ha decidit deixar el PDeCAT i el grup parlamentari de Junts pel Sí... Però ha dit que mantindrà l’acta de diputat, en lloc de dimitir, i passarà a ser del grup mixt per representar el corrent que controla, Nova Convergència. La decisió ha despertat l’enuig del propi Junts pel Sí –que veuria retrocedir de 62 a 61 el nombre de diputats– i també d’ERC i el PDeCAT per separat. Totes tres entitats han estat contundents per exigir a Gordó que es repensi el seu posicionament i deixi de ser diputat.

El grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí) ha demanat al diputat i exconseller Germà Gordó en un comunicat que “reconsideri la seva decisió d’abandonar el grup i passar a ser diputat no adscrit, i entregui l’acta de diputat”. Per a JxSí, l’escó “pot ser personal des del punt de vista legal, però el projecte polític pel qual ens va presentar era un gran espai del qual només en som representants”. I continua: “Aquesta acta de diputat de JxSí no és de cap partit polític, no és de cap persona concreta, sinó de tots i cadascun dels 100.000 candidats inscrits a Junts pel Sí i de les 1.628.714 que van votar aquesta candidatura”, afirma el grup en un comunicat.Esquerra i el PDeCAT s’han posicionat en els mateixos termes que la coalició que els aplega. Segons els republicans, “cap excusa és vàlida per aferrar-se al càrrec de diputat després d’haver perdut la confiança del seu grup parlamentari”. El comunicat del partit d’Oriol Junqueras també afirma que mantenir l’escó “després que el TSJC s'hagi declarat competent per investigar-lo per suborn, tràfic d'influències, prevaricació i malversació de fons públics per l’anomenat cas 3% representa un frau al projecte comú”. Al seu torn, els exconvergents afirmen en un altre comunicat que “el moment polític excepcional requereix de generositat personal i col·lectiva” i també demanen el gest de Gordó.