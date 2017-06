Germà Gordó justifica mantenir la cadira en una carta a l'estil Unió

Última actualització Dimarts, 6 de juny de 2017 14:30 h

El polític aposta per defensar "idees, principis i actuacions" que ara queden "orfes"

A l'estil d'Unió, el diputat no adscrit al Parlament de Catalunya, Germà Gordó, ha justificat la seva decisió d'agafar-se a la cadira de l'hemicicle malgrat el fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'investigui pel cas 3% per presumptes delictes de tràfic d'influències, suborn i malversació de fons.

En la carta on el diputat argumenta el seu posicionament, Gordó, que exposa la seva trajectòria de 37 anys de militància de CDC i al PDeCAT des de la seva fundació, explica la seva postura admetent que sempre "he assumit responsablement" les decisions del partit "tant si m'hi sentia plenament identificat com si hi tenia alguna discrepància". L'ex del PDeCAT narra com divendres passat, amb l'anunci de la investigació del TSJC va acordar amb la direcció del partit deixar la presidència de la Comissió de Justícia i continuar com a diputat de Junts pel Sí, un fet que va canviar quan la Coordinadora General del PDeCAT, Marta Pascal, van anunciar que Gordó havia de deixar l'escó. Un posicionament que per a l'exconseller de Justícia fou "un punt d'inflexió" que ha portat a una situació de "pèrdua de confiança mútua".

Un discurs d'Unió

Germà Gordó ha tirat d'un discurs antic per excusar la seva decisió: "Aquest pas serà per a mi una nova porta oberta al futur de la política catalana en la qual miraré, mirarem, d'aportar idees, principis i actuacions que en aquests moments estan quedant orfes de representació". El diputat explica que ho farà amb la Plataforma Nova Convergència, "sense personalismes" per fomentar "un futur de plenitud nacional, progrés social i econòmic i foment de la convivència d'aquesta societat catalana d'avui, que mira cap a un futur canviant i ple d'il·lusió".

