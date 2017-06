‘El Periódico’ promociona l’emprenedoria dels joves... ensenyant-los a ser Youtubers

Última actualització Dimecres, 7 de juny de 2017 05:00 h

La iniciativa del diari, que fa unes setmanes va viure una vaga dels seus treballadors, ha generat algunes crítiques entre les xarxes socials

El diari El Periódico s’ha compromès amb l’emprenedoria juvenil col·laborant amb la Fundació Catalana de l’Esplai per engegar un campus d’estiu per a adolescents de 14 a 17 anys... ensenyant-los a ser Youtubers. El web promocional ven una experiència amb les típiques activitats de colònies, però amb un afegit: “Els joves esdevindran un equip de Youtubers que documentaran gràficament mitjançant fotos i vídeos els treballs que van realitzant”. I afegeix: “Els joves s’hauran de convertir en autèntics reporters del medi ambient per acostar-lo, a través de les xarxes, al públic català”.

La iniciativa del rotatiu català, que tot just fa unes setmanes va patir una vaga històrica , ha suscitat algunes crítiques a les xarxes socials: “Si el concepte campus youtuber d’estiu ja fa ‘grima’, imagina’t si l’organitza El Periódico”, ha comentat l’usuari @coidetuit. Una opinió que també ha causat estupor en l’usuari @Shht: “OMG [Sigles en anglès per Oh, Déu Meu]! El Periódico i Fundesplai presenten Youtubers Nature Camp. Un campus per a ser Youtuber!”. El preu del Campus per sis nits és de 210 euros.