Devots i fanàtics fan plorar els seus fills menors perquè siguin beneïts per la Verge

Gerard Sesé @gerardsese - Les festes del Rocío segueixen sent, malgrat estar a punt d'entrar a la tercera dècada del segle XXI, una demostració de passió, fanatisme i radicalitat religiosa dels ciutadans de bona part d'Espanya, especialment a Andalusia. Si no, jutgin vostès mateixos aquest espectacular vídeo on es poden veure les coces, cops de puny, plantofades i mastegots entre els homes que volen saltar la reixa per poder portar la Verge a Almonte, Huelva.

Un trauma pels infants

Malgrat la perillositat de portar menors en concentracions d'aquest tipus, amb la barbàrie i violència que s'hi pot observar, molts pares porten a coll els seus fills menors perquè siguin beneïts per la Verge del Rocío. Al vídeo també es pot observar com els nens ploren i no entenen res quan es veuen rodejats d'un ambient hostil, ferotge i virulent.

Res a envejar a la Meca





Maltractament i mort animal



Els diferents grups de veterinaris que atenen els animals durant aquestes festes han confirmat la mort de nou cavalls i un bou a la Hermandad de Triana. La calor, el sobre esforç, la manca de descans i l'estrès són alguns dels motius de la mort dels animals.



Les imatges oferides pels devots a la Virgen del Rocío no tenen res d'envejar a la peregrinació que fan els àrabs a la Meca. Fins i tot, proporcionalment, és més ordenada i menys caòtica la concentració de la península Aràbiga que la d'Almonte. Curiosament, segurament, molts d'aquests fervorosos catòlics, titllarien de radical algú que porta vel.

Caram... és que els àrabs són tots un fanàtics, això és La Meca, oi? pic.twitter.com/i2bV54xmnb — Gerard Sesé (@gerardsese) 6 de juny de 2017

