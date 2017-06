Andalusia pagarà la matrícula universitària als alumnes amb un 5 pelat

Última actualització Dimarts, 6 de juny de 2017 17:45 h

Tants crèdits pagats com els superats l'any anterior

No estem parlant d'alumnes estrella, amb notes brillants, ni d'exigir un mínim ni de fomentar l'excel·lència. No. La Junta de Andalucía, a una de les CCAA més subsidiades de tot l'Estat, pagarà fins al 99% dels crèdits a aquells estudiants universitaris que no tinguin cap assignatura suspesa. Dit d'una altra manera, se subvencionaran tantes assignatures del següent any com la xifra d'aprovades den l'anterior. Si algú no en suspèn cap (encara que sigui amb un 5 pelat) no pagarà el següent any.

La Junta d'Andalusia aplicarà des d'aquest mes de setembre vinent bonificacions de fins al 99% del cost de la carrera universitària als estudiants universitaris que aprovin totes les assignatures. Així doncs, només pagaran un any de la carrera a Andalusia, el primer curs, excepte si es té beca. És a dir, la Junta bonificarà tantes assignatures com aprovats s'hagin obtingut en el curs anterior. Les que hi hagi suspès haurà de abonar senceres.



El Govern andalús estima que la mesura pot beneficiar a més de 30.000 alumnes i costaria uns 29 milions, un 2 per cent del pressupost total de les seves universitats.



Fomentar l'esforç?



Les matrícules d'honor deixaran de tenir sentit a Andalusia ja que aprovar l'assignatura, encara que sigui amb un 5, tindrà el mateix valor que fer-ho amb un 10. D'aquesta manera, es possible aconseguir un grau sense suspendre pagant en total 760 euros. "Cal primar i premiar l'esforç, a qui s'esforça, qui treballa i qui aprova", ha asseverat Susana Díaz, que creu que aquesta mesura "garanteix la igualtat d'oportunitats". La presidenta andalusa assegura que no vol "veure als joves, fills d'obrers, que van ser trets de les universitats per José Ignacio Wert, que es va inventar mig punt més" per poder accedir a bonificacions.







