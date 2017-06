[Vídeo] Una entitat vol portar La Roja a Catalunya en els dies clímax del referèndum

Última actualització Dimecres, 7 de juny de 2017 11:20 h

'Barcelona con la Selección' lamenta en un clip que el combinat faci 13 anys que no juga a la ciutat comtal, però 'oblida' el fracàs d'assistència de l'última ocasió

L’entitat ‘Barcelona con la Selección’ ha publicat un vídeo a les xarxes socials per continuar fent pressió per portar el combinat espanyol de futbol a Catalunya, tretze anys després de l’última vegada en un amistós a Montjuïc el 2004 –i 42 anys després de l’últim matx oficial. El clip lamenta que el Principat no hagi estat la seu de cap dels 43 últims partits que ha jugat La Roja i demana que l’Espanya-Albània del 6 d’octubre vinent, de caràcter oficial, es jugui en territori català. Amb tot, passa per alt que la data caurà amb tota probabilitat en el clímax del referèndum, que es podria haver convocat per 5 dies abans o 2 dies després, segons afirmava TV3 aquest dilluns.

El vídeo ofereix imatges de l’últim partit a Montjuïc el 2004 i fa servir un efecte per fer-les en blanc i negre i donar sensació de llunyania en el temps. A més, repassa totes les comunitats autònomes que han allotjat partits de futbol de la selecció des de llavors i conclou: “Catalunya, la segona comunitat que més jugadors ha aportat a la història de la selecció i cap partit en dotze anys. Els catalans ens mereixem tornar a gaudir amb la selecció”.‘Barcelona con la Selección’, però, no afirma que ni Euskadi, ni Navarra o Aragó tampoc han celebrat cap partit de La Roja des de l’últim enfrontament a Catalunya. A més, el País Basc no presencia els jugadors amb la samarreta espanyola des de l’any 1967. De fet, la setmana passada es van complir 50 anys de l’últim enfrontament i el PP va demanar que el combinat tornés al territori, però el PNB, Bildu i Podemos ho van rebutjar.L’entitat tampoc ha recordat que l’última vegada que La Roja va trepitjar Catalunya només va fer mitja entrada, tenint en compte que hi havia molts aficionats peruans –l’equip contrari– i que a partir del minut 15 de la primera part es van obrir portes perquè la gent entrés de franc a veure el partit. L’últim partit al Camp Nou va ser el gener de 1987, quan només 20.000 espectadors es van apropar a les grades blaugranes.