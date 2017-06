Arias Cañete, contra les cordes a Europa

Última actualització Dimecres, 7 de juny de 2017 12:15 h

L'Esquerra Unitària i Verda europea demana la dimissió de l'exministre d'Aznar i ara Comissari Europeu per una possible evasió d'impostos

Miguel Arias Cañete està contra les cordes en el seu càrrec de Comissari Europeu d’Acció pel Clima i Energia. L’exministre d’Agricultura espanyol ja té demandes de dimissió sobre la taula de part de l’Esquerra Unitària Europea/Esquerra Verda Nòrdica (GUE-NGL), un grup parlamentari que aplega 52 eurodiputats. Les reclamacions, que ha publicat l’influent setmanari sobre la UE Politico, vénen després que algunes fonts hagin apuntat que està sota investigació de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF, en les seves sigles en francès) per possible evasió d’impostos.

L’OLAF no ha confirmat ni desmentit les informacions, apel·lant a la “confidencialitat de les possibles investigacions i dels possibles procediments judicials”. En qualsevol cas, un eurodiputat de Podemos (GUE-NGL), ha afirmat que “Cañete ha de ser expulsat de les institucions de la UE com a part de la neteja”. I ha afegit: “La investigació de l’OLAF cap a ell no només és una taca a la UE, sinó que també debilita la credibilitat de la democràcia en si mateixa”. El nom de la dona de Miguel Arias Cañete va sortir com un dels presents en l’escàndol dels papers de Panamà.