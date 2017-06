Guardiola entra en escena per guanyar el referèndum

Última actualització Dimecres, 7 de juny de 2017 13:40 h

llegirà el manifest de l'acte de l'ANC, AMI i Òmnium en suport al Govern

Les tres entitats sobiranistes, ANC, Òmnium Cultural i AMI, organitzen per aquest diumenge un acte davant les columnes de Puig i Cadafalch a Montjuïc a favor del referèndum i amb una "voluntat inequívoca" d'explicitar el seu suport al Govern. Així ho han explicat els seus presidents aquest dimecres en roda de premsa. L'encarregat de llegir-ne el manifest serà l'exentrenador del Barça Pep Guardiola en un acte que dissenyen amb format "auster". La intenció és dur a terme un "acte de reafirmació", la primera acció des que se sàpiga la data i la pregunta per al referèndum, han afirmat els líders sobiranistes.

Què faran altres esportistes d'elit?

Després que Eloi Amagat cridés sense complexos "independència" durant la celebració de l'ascens del FC Girona a primera diviso i que ara Guardiola llegeixi el manifest de les entitats sobiranistes, obliguen a preguntar-nos quants esportistes més d'elit com ells faran el pas. El suport d'aquestes figures, que arriben a molts sectors de població i generen simpaties, podrà ser clau per a assolir el 'Sí'.

Sánchez parafraseja Forcadell i clama: "Rajoy, no ens tregui les urnes"

Les entitats insisteixen que la millor via és la pactada però que no hi ha escenari pitjor que no celebrar un referèndum a l'espera d'un acord. En aquest context, Sànchez s'ha mostrat convençut que el Govern tirarà endavant el referèndum i ha parafrasejat l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, per reclamar a Rajoy que "no tregui les urnes".