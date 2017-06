Paton Viladrau Viladrau

7 de juny de 2017, 17.06 h

Amb aquests comentaris masclistes, ordinaris, bèsties, mal educats, no anirem enlloc. Ni com a país ni com a persones. N'hi ha que cada cop que obren la boca o escriuen una línia fan créixer els unionistes. Aneu a casa a dutxar-vos amb aigua freda i tranquils...República Catalana, rdnes. La mare que us va parir, quina quantitat de feina ens queda per fer en aquest país farcit de talibans de barretina