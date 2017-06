Radio France Internationale: “El xoc Espanya-Catalunya sembla cada vegada més inevitable”

Última actualització Dimecres, 7 de juny de 2017 17:00 h

L'emissora pública francesa s'interessa per segon cop en tres mesos pel procés i es fa ressò del referèndum unilateral

La ràdio pública francesa, Radio France Internationale (RFI), que també dóna cobertura a tots els territoris francòfons d’arreu del món i que té una audiència de 40 milions d’oients, torna a fer-se ressò del procés català després de ja fer-ho el març passat. L’espai ‘Bonjour l’Europe’ ha dedicat tres minuts a explicar la pugna pel referèndum entre la Generalitat i la Moncloa i el presentador del programa ha introduït la qüestió amb una sentència contundent: “El xoc entre Madrid i Barcelona sembla cada vegada més inevitable”.

En aquest sentit, també ha explicat que “el president de Catalunya vol organitzar un referèndum d’autodeterminació, costi el que costi, i si Madrid s’hi oposa, declararà la independència unilateral”. D’altra banda, també ha explicat la posició de Rajoy: “El govern central titlla la iniciativa d’il·legal i afirma que s’hi oposarà per tots els mitjans legals”. El corresponsal a la capital espanyola ha ampliat i contextualitzat la informació, apuntant que Rajoy ha precisat que la policia judicial s’oposarà que les urnes siguin instal·lades a Barcelona i a la resta de Catalunya”.El periodista que parla de Madrid, però, deixa al descobert un cert biaix cap als interessos de la Moncloa, ja que descriu com un “xantatge” la situació actual, en què Catalunya proclamaria la independència si es frustra el referèndum. Una qüestió no confirmada pel govern català, i que només sorgeix de les filtracions d’un esborrany de la llei de transitorietat publicades pel diari El País. A més, el qualificatiu “xantatge” és precisament el mateix que Mariano Rajoy i el PP estan utilitzant en els últims dies per atiar el foc contra Puigdemont. D’altra banda, la informació descriu l’actitud de la Generalitat com la de “jugar a fer-se els màrtirs”