El Dia D català: el 9 de juny tindrem data i pregunta

Puigdemont i Junqueras anunciaran la data i la pregunta del referèndum divendres al matí

Catalunya ja tindrà un dia més per anotar al llibre d'història del procés. El Dia D català serà el 9 de juny, on per fi se sabrà tot. I és que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, anunciaran la data i la pregunta escollides per al referèndum el proper divendres al matí des del Palau de la Generalitat.

El president i el vicepresident estaran acompanyats per diputats de JxSí i la CUP, i pels consellers en un acte al Palau de la Generalitat



Tal i com han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmar l’ACN, el cap del Govern català ha escollit aquest dia per fer pública la decisió, després d’haver parlat amb diversos sectors del món sobiranista i polític. A més, segons han explicat fonts properes a l’ACN, l’acte serà conjunt entre el president i el vicepresident, i es faran acompanyar pels consellers del seu executiu i pels diputats dels grups parlamentaris de JxSí i la CUP.

