El Congrés celebra l’aniversari de les primeres eleccions convidant un franquista

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

7 de juny de 2017, 19.23 h







#3





TU , FRANQUISTA TARAT ANALFABET I IMPERTINENT, EL QUE HAS DE RECORDAR ÉS LA QUANTITAT DE SUBNORMALITATS QUE HAS ESCRIT EN AQUEST DIARI.





Però, com que ets tan DESGRACIAT que només recordes allò que t'interessa (cosa corrent entre els criats en un bordell infecte, com tu) t'ho recordaré jo:









Qui vols que es cregui una sola paraula dita per tu, POBRE bejota, que has demostrat MIL vegades ser el MÉS PPÀLURDAMENT ANALFABET DEL DIGITAL ??!! !!





Veiam, PPobre ignorant PPatós i... Llegir més