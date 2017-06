El govern espanyol recorre a Rússia per ‘demanar favors’ i així intentar enfonsar el procés

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

7 de juny de 2017, 20.42 h











Ja sabeu els lectors "d'antic" que sóc partidari d'una PROCLAMACIÓ D'INDEPENDÈNCIA.









He dit i repetit ja unes quantes vegades que TENIM TOTA LA LEGITIMITAT per fer-ho, per PROCLAMAR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYYA.









I repetiré una vegada més en què es basa la nostra LEGITIMITAT:





Tenim:









1.- LEGITIMITAT HISTÒRICA: a banda de que som a l'estat esPPanyol per la força de les armes, les múltiples AGRESSIONS de tota mena que l'estat ha fet contra Catalunya, legitimen la nostr... Llegir més