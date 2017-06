Els arguments que desmunten la campanya de la por del PP

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 05:00 h

La campanya de la por

El Partit Popular vol pretendre fer creure als ciutadans de Catalunya que amb la independència no es podrà cobrar la pensió. Xavier García-Albiol feia un tuit ahir on assegurava que 3 de cada 10 catalans se'n quedaran sense. Assegura que el cost total de les pensions superava la contribució dels treballadors el 2016.

Amagar informació o no dit tota la veritat

Tal com explica el digital MesEconomia.cat , els populars amaguen deliberadament el fet que l'estat espanyol es troba actualment en la mateixa situació deficitària però en una situació encara pitjor. El sistema de pensions estatal ha registrat en els últims anys importants pèrdues (de 18.000 milions d'euros el 2016), que han obligat a l'administració a retirar fins a 67.300 milions d'euros del fons de reserva de la Seguretat Social. De fet, la 'guardiola' de la Seguretat Social, dissenyada per garantir les percepcions a mesura que envelleixi la percepció, ja només compta amb 15.020 milions d'euros. Per tal de realitzar els pagaments, el govern del PP ha hagut de recórrer també a emetre deute que emetrà el Tresor Públic.