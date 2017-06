Catala emprenyat Manresa Manresa

8 de juny de 2017, 13.45 h

... és que veure un programa del Cuni amb els seus fidels amics és una fina feixuga. Massa intervencionista per no dir que no és massa neutral. Alguns el vàren veure fa anys i veien com telediriga les tertulies i l'amiguisme cara a alguns indicus per no dir les seves disertacions van aconseguir que molts deixessin de veure'l. Per sentir el que deien ja tenim el resum dels diaris on parlen de la Razon, l?ABC etc etc. Ja ha arribat a aquesta cageria només que parla en català.