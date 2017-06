Guardiola fa una crida a defensar el referèndum

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 12:30 h

Considera un "honor molt gran" i un "privilegi" llegir el manifest de l'ANC, AMI i Òmnium

14 ( 3 vots ) Carregant Carregant



L'extrenador del FC Barcelona, i actual tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha manifestat aquest matí durant l'entrevista del Matí de Catalunya Ràdio, la seva voluntat per defensar el dret a vot dels catalans: "l'únic que estem fent és demanar el dret a vot, no diem si 'Sí' o si 'No'".



Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes csino, guardiola, referèndum

Guardiola, que diu sentir-se "molt identificat" amb la majoria del Parlament de Catalunya, ha etzibat que el país es troba en un "bucle": "fa cinc anys que escoltem que la Constitució no es toca, volem exercir el dret d'escollir que volem fer com a poble". L'entrenador considera que una de les raons per les quals l'Estat espanyol no escolta és perquè mentre els catalans es consideren un país, "ells no ens veuen com un país".

Un "honor" formar part activa

Guardiola no ha dubtat en afirmar que és un "honor molt gran" i un "privilegi" llegir el manifest de l'acte convocat per l'ANC, l'AMI i Òmnium de suport al Govern i el referèndum. Afirma que el país "l'únic" que demana és el dret a vot i que la pressió mediàtica a la qual es troben algunes figures públiques fa que estiguin "molt exposats", ja que "quan et posiciones, a la cantonada rebràs. No s'escapa ningú, és una bogeria".

Al costat de Mas i Puigdemont

El tècnic del City ha explicat que "li consta" que Mas i Puigdemont són "gent molt valenta" que "se la juguen" amb la inhabilitació i "segueixen endavant". Per a Guardiola, els qui volen votar, "no diem si 'Sí' o si 'No', hem d'estar al seu costat", ja que són els qui acaben "posant la cara".

Notícies relacionades