El RACC al rescat del Grupo Godó

Última actualització Divendres, 9 de juny de 2017 05:00 h

Publica un anunci a tres pàgines en diferents diumenges a La Vanguardia

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



El Reial Automòbil Club de Catalunya, abreujat i conegut com el RACC, que compta amb un milió de socis, ha engegat una nova campanya de publicitat als mitjans. Crida l'atenció, però que La Vanguardia ha publicat fins a 3 pàgines senceres amb anuncis durant alguns diumenges, el dia que es ven més cara la publicitat per ser, suposadament, la jornada on es venen més diaris.

Amb aquesta campanya es podria dir que el Racc rescata (o, si més no, ajuda), econòmicament al Grupo Godó. Són mals temps per a la premsa impresa, amb unes vendes que segueixen a la baixa i amb televisió que no acaba de ser rendible pel grup comunicatiu que haurà de prescindir, per exemple, del programa de Josep Cuní a 8TV pels sobrecostos i les pèrdues que li suposa. La campanya del Racc també es pot trobar a la televisió i a la ràdio on, evidentment, també hi ha Rac1, per exemple.

directe!cat ha contactat amb el servei de premsa del Racc. Expliquen que els anuncis a La Vanguardia "formen part d'una campanya global que inclou diversos mitjans de ràdio, tele i premsa" i es congratulen pel nostre interès: "ens alegrem que us hagi sobtat, això és que compleix l'objectiu de cridar l'atenció". De moment, encara no s'ha rebut resposta sobre dades més específiques de la campanya.











ha contactat amb el servei de premsa del Racc. Expliquen que els anuncis a La Vanguardia "formen part d'una campanya global que inclou diversos mitjans de ràdio, tele i premsa" i es congratulen pel nostre interès: "ens alegrem que us hagi sobtat, això és que compleix l'objectiu de cridar l'atenció". De moment, encara no s'ha rebut resposta sobre dades més específiques de la campanya.

Notícies relacionades