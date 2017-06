Catalunya no serà l’únic país que celebri un referèndum d’independència aquesta tardor

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 14:50 h

El Kurdistan iraquià posarà les urnes el proper 25 de setembre, amb la intenció de fer-lo vinculant

El referèndum d’independència que demà anunciarà Carles Puigdemont no serà l’únic que se celebri aquesta tardor al món. El govern del Kurdistan iraquià ha anunciat que el proper 25 de setembre posarà les urnes per la plena sobirania, malgrat que l’executiu de l’estat l’hagi rebutjat repetidament. Segons un comunicat de les autoritats kurdes, la votació es durà a terme a les tres províncies que conformen la nació en la seva part iraquiana, i també àrees en disputa controlades militarment pels kurds.

El primer ministre del país, Masoud Barzani, ha anunciat via Twitter la data unes hores abans que estigui previst que ho faci el president de la Generalitat de Catalunya. De fet, Carles Puigdemont ha reaccionat a la notícia retuitant la piulada del seu homòleg del Kurdistan iraquià. El paral·lelisme entre les dues nacions també es troba en el dia D+1. Tant uns com altres asseguren que si el Sí guanya, serà vinculant i el dia següent s’asseuran amb Bagdad i Madrid respectivament per negociar els termes de la independència. En els dos casos, però, és poc probable que els governs dels estats es vulguin asseure amb kurds i catalans.