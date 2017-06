Arrimadas dóna per fet que se celebrarà el referèndum sense adonar-se'n

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 16:05 h

Adverteix que l'Estat disposa d'eines "per protegir" els funcionaris que no s'alineïn amb la Generalitat

La portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Inés Arrimadas, durant el seu discurs avui ha donat a entendre que ja té coll avall que el referèndum es farà. És així perquè afirma que el govern de l'Estat disposa d'eines per "protegir els ciutadans de Catalunya davant les intencions de la Generalitat". Arrimadas ho ha dit en una visita a la ciutat de Sabadell on s'ha contradit, ja que també ha considerat que el fet que el president Carles Puigdemont hagi anunciat que aquest divendres fixarà la data i la pregunta del referèndum "no significa res" perquè des del seu punt de vista es tracta d'una "pèrdua de temps" i una "pel·lícula" que ja es va veure l'any 2014 amb la celebració del 9-N. "Seria un error i una equivocació tornar a gastar 13 MEUR en una festa de l'independentisme", ha valorat.

Arrimades no s'ha volgut pronunciar sobre les informacions que aquest dijous han aparegut a alguns mitjans de comunicació que apunten que davant la imminent data i pregunta del referèndum l'Estat espanyol podria convocar una cimera de forces constitucionalistes. "No podem fer especulacions", ha dit la líder de Ciutadans que ha assegurat que "el govern de l'Estat té les eines per protegir els ciutadans de Catalunya davant les intencions de la Generalitat tal i com vam sentir parlar al diputat Lluis Llach".

La líder de Ciutadans no ha volgut avançar-se als esdeveniments i ha subratllat que Puigdemont encara "no ha fet ni dit res". En aquesta línia ha indicat que des del 2014 quan va celebrar-se el 9-N "s'està parlant de la mateixa pel·lícula" i que ara se'n tornarà a parlar quan s'anunciï una nova data.

"El Govern no té data per acabar la línia 9 del metro, recuperar les pagues extres dels funcionaris, però si per repetir el 9-N", ha dit Arrimadas que ha considerat que "és una pèrdua de temps que mostra quines són les prioritats de l'executiu català". Alhora ha valorat que la Generalitat "no sap com per el referèndum, no el pot fer i si el fa serà una cosa com el 9-N". Així mateix ha afegit que seria un "error i una equivocació tornar a gastar 13 MEUR en una festa de l'independentisme".

