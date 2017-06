L’estadística que revela el fracàs mediambiental espanyol a nivell de la UE

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 17:10 h

L'Estat encapçala el rànquing d'augments de gasos hivernacle en l'últim quart de segle

L’Estat espanyol encapçala la llista de països de la Unió Europea pel que fa a augment de gasos hivernacle en els últims 25 anys en una estadística a nivell comunitari que fa passar la ratlla del ridícul a Madrid. L’Agència Europea del Medi Ambient ha publicat unes dades on es reflecteix que només cinc països dels 28 han incrementat les emissions de CO2, i Espanya no només és un d’ells, sinó que incrementa en 47 milions de tones d’aquest gas en els últims 25 anys, una quantitat molt més gran que els altres quatre països que experimenten augments.

A banda de l’Estat espanyol, Portugal, Irlanda, Xipre i Àustria són els únics que tenen un balanç positiu, mentre que els altres 23 han reduït les emissions de CO2, amb Alemanya (gairebé 350 milions de tones menys) i el Regne Unit (gairebé 300 milions menys) liderant el rànquing mediambiental. Així, Madrid assumeix tres quartes parts de la suma dels augments d’aquests gasos a nivell comunitari en els últims 25 anys.“Espanya es comporta com un país en vies de desenvolupament, es limita a justificar que ha canviat la tendència, però encara no ha posat les bases d’un canvi estructural del model energètic”, afirma Laura Martín, directora de la Fundación Renovables, segons publica La Vanguardia. A més, afegeix que Madrid no es va prendre seriosament el Protocol de Kyoto i després no es va aprofitar la crisi econòmica per transformar el sistema productiu.