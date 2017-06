El 'Bombo' del Manolo, raó d'Estat

Dr. Benway República Catalana ||*|| República Catalana ||*||

8 de juny de 2017, 19.16 h

Be, per sort les forces i cossos de seguretat de l'estat han anunciat a "bombo i plateret" que ho han trobat. Sap greu per la mala estona que ha passat el Manolo, però tot aquest afer ha estat un autèntic esperpent Marca esPPaÑa. Segurament han trobat el bombo tan ràpidament per la intervenció de l'àngel Marcelo (d'alguna cosa ha de servir la medalla a la Verge concedida pel menistro) en col·laboració amb l'Armada esPPaÑola ... ho sento, ja no em puc aguantar més el riure...JUAS, JUAS... Llegir més