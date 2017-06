La judicialització del procés finalment arribarà a l’Haia i l’ONU

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 21:00 h

Junts pel Sí presentarà una moció perquè el Parlament es queixi de l'Estat espanyol a les instàncies judicials internacionals més importants

El Parlament de Catalunya portarà el cas Forcadell a la Unió Europea, les Nacions Unides i a l’Haia. Segons Europa Press, Junts pel Sí portarà a la cambra catalana la setmana vinent una moció per forçar que es faci una “queixa formal” pels processos judicials oberts arran del procés contra càrrecs electes independentistes al Consell d’Europa, al Consell de Drets Humans de l’ONU, al comissari de Justícia de la UE, al Tribunal Europeu de Drets Humans i al Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia.

Segons la coalició formada pel PDeCAT i ERC, la judicialització del procés vulnera la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs electes. Es refereix als dos casos oberts contra Carme Forcadell i les causes que acumulen quatre membres més de la mesa del Parlament, però també a episodis com els de l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós. És d’esperar que la moció prosperi amb els vots de Junts pel Sí i la CUP.El text on s’instarà a la cambra catalana a acudir a les instàncies internacionals també assenyalarà que “hi ha un debilitament de la separació de poders a Espanya” i, a més, buscarà condemnar “les amenaces de manera explícita sobre l’ús de la força” que s’han fet durant les últimes setmanes des de l’entorn de la Moncloa. El prec incorpora cites d’un informe del Síndic de Greuges i declaracions amenaçant amb la força de María Dolores de Cospedal fa uns dies.