Cinc anys després, el TC declara inconstitucional l’amnistia fiscal que va enfonsar Pujol

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 19:00 h

L'Alt Tribunal no invalida les regularitzacions que s'han fet fins ara

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha declarat per unanimitat inconstitucional l’amnistia fiscal que el govern de Mariano Rajoy va posar en marxa l’any 2012, cinc anys després del recurs del PSOE. Així, l’eina que va propiciar que desenes de milers de persones poguessin regular diners de manera impune queda desacreditada per l’Alt Tribunal que, no obstant, ja ha dit que la decisió no afecta les regularitzacions tributàries fermes. L’amnistia fiscal també va ser clau per destapar el cas Pujol i per enfonsar l’expresident de la Generalitat des de 1980 a 2003.

La sentència, que respon a una demanda del Grup Socialista al Congrés, conclou que el procés de regularització de capitals no declarats a canvi de tributar un 10% va traspassar els límits establerts a la Constitució perquè “va afectar” de manera substancial “el deure” general de tots els ciutadans “de contribuir al sosteniment de les despeses públiques” d’acord a la seva riquesa i mitjançant un sistema tributari just. Amb tot, el Tribunal Constitucional estableix que “en virtut del principi de seguretat jurídica” la seva decisió “no afectarà les regularitzacions tributàries fermes que es van fer a l’empara de la norma anul·lada”, és a dir, que no afectarà aquells que ha completat el procés de regularització en aquests cinc anys.L’amnistia fiscal que va engegar el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, va permetre que 31.000 declarants regularitzessin els capitals que tenien a l’estranger a canvi del pagament d’un 10% d’aquesta quantitat, sense cap altre recàrrec addicional. Segons les dades que va facilitar el Ministeri, malgrat l’obligació de fer efectiu aquest pagament, a finals del 2012 Hisenda havia ingressat només 1.191 milions d’euros d’un volum total de 40.000 milions regularitzats.