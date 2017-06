Asens denuncia en un article la postveritat contra Colau fent ús d'ella

Última actualització Dijous, 8 de juny de 2017 20:00 h

Intenta justificar, malgrat les proves, que Colau no va relacionar Trias amb els falsos comptes de Suïssa d'El Mundo

El quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha sortit molt mal parat del seu intent de justificar que Barcelona en Comú no es va beneficiar de l'Operació Catalunya contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de qui es van filtrar i publicar documents falsos on se li atribuïen comptes de milions d'euros a Suïssa que mai varen existir.

En un article d'opinió publicat al Nació Digital titulat 'Postveritat, muntatges i canonades', Asens comença el seu article citant el cap de campanya d’Adolf Hitler, Joseph Goebbels, amb una de les frases més celebres que se li atribueixen: “Una mentida repetida mil cops esdevé una veritat”. El tinent de l'alcalde explica a l'article que és una "falsedat" que la candidatura d'Ada Colau s'aprofités del muntatge policial contra Trias durant la campanya electoral: "es van donar instruccions clares de no fer declaracions o piulades. Uns dies després, la pròpia banca suïssa va certificar que tot era fals. En aquell període, Trias no va ser l’única víctima de les maquinacions de l’Estat".Asens s'agafa al míting a Nou Barris del maig del 2015 per exposar com Colau no es va aprofitar de la falsedat, allà va dir que Aguirre i Trias tenien en comú estar “rodejats per la corrupció”. Unes paraules que van venir acompanyades de les següents: “CiU i PP tenen una altra cosa en comú: tenen la mania per privatitzar serveis bàsics, per retallar drets fonamentals (...) i per fer-ho ens diuen que no hi ha diners quan després tenen milions de diners a Suïssa, Andorra". De fet, el mateix comunicat que va emetre Barcelona en comú destacava aquesta correlació entre els comptes de Suïssa que es va inventar El Mundo amb les paraules de Colau.