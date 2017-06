El Gobierno se'n riu de la sentència del TC sobre l'amnistia fiscal

El govern espanyol minimitza d’aquesta manera la sentència malgrat que el Constitucional ha conclòs que l’amnistia “va afectar” de manera substancial “el deure” general de tots els ciutadans “de contribuir al sosteniment de les despeses públiques” d’acord a la seva riquesa i mitjançant un sistema tributari just.

COMENTARIS

#1 anònim Vilassar Vilassar 8 de juny de 2017, 22.24 h El govern caspaÑol té 10.000 maneres d´afavorir els interessos dels seus amics PPerrrrrrrrrroSS. I si encara no ho havia manifestat descaradament, també es va inventar l´amnistia fiscal, amb un rerafons discriminatori pels treballadors normals i afavorint a la casta corruPPta.



Aquest govern caspaÑol és una VERGONYA UNIVERSAL !!!!

MARXEM RÀPID, SI US PLAU !!!!



1 6 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal